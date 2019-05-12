12.05.2019 | 10:27

Вечером в субботу, 11 мая, на улице Антонова в Пензе загорелся автомобиль Toyota. Местные жители утверждают, что его подожгли, но так ли - предстоит выяснить следователям.

«На ГПЗ подожгли тачку, пожарные красавцы - секунд за 10 все потушили, оч быстро среагировали», - сообщил очевидец в соцсети. Он также выложил небольшой фрагмент видео с горевшей машиной.

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сигнал о возгорании Toyota поступил им в 20:26. Машина была припаркована неподалеку от дома № 4 на улице Антонова.

На тушение выезжали шестеро пожарных на двух спецавтомобилях.

«Еще бы полиция поджигателя так же нашла, а то живем как в Бруклине», - прокомментировал один из горожан произошедшее.