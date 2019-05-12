Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|12 мая 2019|11:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Происшествия | На улице Антонова пожарные за 10 секунд потушили горевшую «Тойоту»

12.05.2019|10:27
Печать

Вечером в субботу, 11 мая, на улице Антонова в Пензе загорелся автомобиль Toyota. Местные жители утверждают, что его подожгли, но так ли - предстоит выяснить следователям.

«На ГПЗ подожгли тачку, пожарные красавцы - секунд за 10 все потушили, оч быстро среагировали», - сообщил очевидец в соцсети. Он также выложил небольшой фрагмент видео с горевшей машиной.

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сигнал о возгорании Toyota поступил им в 20:26. Машина была припаркована неподалеку от дома № 4 на улице Антонова.

На тушение выезжали шестеро пожарных на двух спецавтомобилях.

«Еще бы полиция поджигателя так же нашла, а то живем как в Бруклине», - прокомментировал один из горожан произошедшее.

Источник — видео Никиты Шишкина, vk.com/typical_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!