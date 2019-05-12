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Происшествия | ДТП на выезде с проспекта Победы на трассу М5: фура проехала на красный

12.05.2019|13:05
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В субботу, 11 мая, в Пензе, на выезде с проспекта Победы на трассу М5 (627-й километр), произошло ДТП с участием трех автомобилей. Оно случилось около 8:45.

Момент аварии попал на видео, которое автор выложил в социальную сеть «ВКонтакте». Он предупредил, что дата на видеорегистраторе сбита.

На записи запечатлено, как водитель Chevrolet Niva, дождавшись зеленого сигнала светофора, выезжает на трассу. Тут он замечает фуру, которая двигается по М5 и не останавливается на красный. Водитель легкового автомобиля, уворачиваясь от удара, уходит вправо и вперед, задевая при этом Mitsubishi. Потом в иномарку врезается фура.

Официальных данных о пострадавших в ДТП пока нет.

24 января на этом же месте при неработающем светофоре фура снесла выехавший с второстепенной автомобиль Lada Kalina. Тогда в аварии пострадали три человека, момент ДТП также попал на видео (его можно посмотреть здесь).

Источник — видео vk.com/typical_penza
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Гость|12.05.2019 13:24|

А по правилам, далеких от реальных ситуаций законотворцев - должен снизить скорость, вплоть до полной остановки и не менять направление движения. Вот кто такое придумал? Во как, либо яйца железные, либо башка дубовая?

Имя: Гость
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