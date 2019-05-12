12.05.2019 | 13:05

В субботу, 11 мая, в Пензе, на выезде с проспекта Победы на трассу М5 (627-й километр), произошло ДТП с участием трех автомобилей. Оно случилось около 8:45.

Момент аварии попал на видео, которое автор выложил в социальную сеть «ВКонтакте». Он предупредил, что дата на видеорегистраторе сбита.

На записи запечатлено, как водитель Chevrolet Niva, дождавшись зеленого сигнала светофора, выезжает на трассу. Тут он замечает фуру, которая двигается по М5 и не останавливается на красный. Водитель легкового автомобиля, уворачиваясь от удара, уходит вправо и вперед, задевая при этом Mitsubishi. Потом в иномарку врезается фура.

Официальных данных о пострадавших в ДТП пока нет.

24 января на этом же месте при неработающем светофоре фура снесла выехавший с второстепенной автомобиль Lada Kalina. Тогда в аварии пострадали три человека, момент ДТП также попал на видео (его можно посмотреть здесь).