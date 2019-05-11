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Происшествия | За рулем мотоцикла, попавшего в ДТП на ул. Калинина, была девушка

11.05.2019|13:27
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Как стало известно ИА «ПензаИнформ», за рулем двухколесного транспорта, попавшего в ДТП на улице Калинина, была 22-летняя девушка.

Авария случилась в 12:35 напротив дома № 113, около ТЦ «Рассвет». 55-летний водитель автомобиля Chevrolet столкнулся с мотоциклом марки Honda.

После аварии девушку с телесными повреждениями доставили в больницу.

Очевидцы последствий ДТП предупредили автомобилистов о серьезном транспортном заторе, образовавшемся из-за этого.

Источник — фото Дмитрия Белоногова, vk.com/sova_penza
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Гость|11.05.2019 13:43|

Где это недоразумение в полковничьих погонах.Курчатов аууууууууууу,у нас есть ГИБДД или нет,если не хочешь работать уйди в отставку,есть есть хоть капля чести (в чём очень сильно сомневаюсь)после всего того что происходит на дорогах -застрелись из табельного.Почему хрусты безнаказанно при ограничении скорости в 60 км/ч ,носятся по городу с сумасшедшей скоростью,а по ночам устраивают гонки по ночному городу.Надоело уже ночью слышать этот вой байков.Где мотобат на БМВ?

Гость|11.05.2019 13:47|

Гость писал(a):

Почему хрусты безнаказанно при ограничении
и как хрустов тормознить? погодь. сча начало. кому надо те лягут на больничку. в лучшем случае.

Гость|11.05.2019 13:47|

Это не езда если за рулем она

Гость|11.05.2019 14:02|

13:47

Есть ещё наготове банальнейшая бородатая прибаутка или только одну вспомнил?

Гость|11.05.2019 14:09|

В этом месте, вдоль тротуара идёт ограждение, и загораживает видимость при выезде с дворовой территории со стороны дворца водного спорта. Везде уже давно отказались от этих загородок, в Пензе наставили.

Имя: Гость
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