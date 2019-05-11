Как стало известно ИА «ПензаИнформ», за рулем двухколесного транспорта, попавшего в ДТП на улице Калинина, была 22-летняя девушка.
Авария случилась в 12:35 напротив дома № 113, около ТЦ «Рассвет». 55-летний водитель автомобиля Chevrolet столкнулся с мотоциклом марки Honda.
После аварии девушку с телесными повреждениями доставили в больницу.
Очевидцы последствий ДТП предупредили автомобилистов о серьезном транспортном заторе, образовавшемся из-за этого.
Где это недоразумение в полковничьих погонах.Курчатов аууууууууууу,у нас есть ГИБДД или нет,если не хочешь работать уйди в отставку,есть есть хоть капля чести (в чём очень сильно сомневаюсь)после всего того что происходит на дорогах -застрелись из табельного.Почему хрусты безнаказанно при ограничении скорости в 60 км/ч ,носятся по городу с сумасшедшей скоростью,а по ночам устраивают гонки по ночному городу.Надоело уже ночью слышать этот вой байков.Где мотобат на БМВ?