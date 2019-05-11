11.05.2019 | 13:27

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», за рулем двухколесного транспорта, попавшего в ДТП на улице Калинина, была 22-летняя девушка.

Авария случилась в 12:35 напротив дома № 113, около ТЦ «Рассвет». 55-летний водитель автомобиля Chevrolet столкнулся с мотоциклом марки Honda.

После аварии девушку с телесными повреждениями доставили в больницу.

Очевидцы последствий ДТП предупредили автомобилистов о серьезном транспортном заторе, образовавшемся из-за этого.