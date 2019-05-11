11.05.2019 | 12:56

В субботу, 11 мая, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.

Очевидцы последствий аварии предупредили автомобилистов о серьезном транспортном заторе, образовавшемся из-за этого.

«Южная (ТЦ «Рассвет»), ДТП + пробка. Объезжайте! Время 12:35. Сбили мотоциклиста, перекрыли дорогу», - написала пензячка в социальной сети «ВКонтакте».

Официальной информации о других участниках аварии и пострадавших пока нет.