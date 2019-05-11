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Происшествия | На улице Калинина из-за ДТП с мотоциклом образовался затор

11.05.2019|12:56
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В субботу, 11 мая, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.

Очевидцы последствий аварии предупредили автомобилистов о серьезном транспортном заторе, образовавшемся из-за этого.

«Южная (ТЦ «Рассвет»), ДТП + пробка. Объезжайте! Время 12:35. Сбили мотоциклиста, перекрыли дорогу», - написала пензячка в социальной сети «ВКонтакте».

Официальной информации о других участниках аварии и пострадавших пока нет.

Источник — фото Дарьи Безгиновой, vk.com/sova_penza
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Гость|11.05.2019 13:41|

Девушка мотоциклистка пострадала. В сознании, медики оказывали помощь. Переломалась. По предварительной информации очевидцев, со стороны дворца водного спорта выезжала машина, группа мотоциклистов двигалась по ул. Калинина, по главной. Водитель не убедился в безопасности. Удар пришёлся в водительскую сторону.

Гость|11.05.2019 13:46|

Аварии каждый день зачем про них писать

Гость|11.05.2019 14:50|

А причем здесь баба за рулем?? Виноват как раз водитель авто!!

Гость|11.05.2019 15:01|

А где про бабу за рулем написано? За рулем мужчина был.

Гость|11.05.2019 15:49|

По городу малолетки на кроссовых мотоциклах гоняют, которые даже на учете не стоят. Но ГИБДД упорно этого не видят.

Гость|11.05.2019 18:05|

Гость писал(a):

Не вериться
Граматей!

Имя: Гость
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