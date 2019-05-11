В субботу, 11 мая, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.
Очевидцы последствий аварии предупредили автомобилистов о серьезном транспортном заторе, образовавшемся из-за этого.
«Южная (ТЦ «Рассвет»), ДТП + пробка. Объезжайте! Время 12:35. Сбили мотоциклиста, перекрыли дорогу», - написала пензячка в социальной сети «ВКонтакте».
Официальной информации о других участниках аварии и пострадавших пока нет.
Девушка мотоциклистка пострадала. В сознании, медики оказывали помощь. Переломалась. По предварительной информации очевидцев, со стороны дворца водного спорта выезжала машина, группа мотоциклистов двигалась по ул. Калинина, по главной. Водитель не убедился в безопасности. Удар пришёлся в водительскую сторону.