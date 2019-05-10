Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 мая 2019|15:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Происшествия | В Кузнецке участникам торжеств по случаю 9 Мая угрожали расправой

10.05.2019|14:43
Печать

Для одного из жителей Кузнецка празднование Дня Победы окончилось в полиции.

Местная жительница обратилась в ИА «ПензаИнформ» с жалобой на мужчину, который едва не передавил людей, принимавших участие в мероприятиях по случаю 9 Мая.

«Я настолько возмущена, что нет предела! Это самая ужасная организация 9 Мая! Под колесами авто оказались дети! А родители под дулом гражданина с автоматом на Кia синего цвета ничего не могли сделать!

Мужчина на данном автомобиле давил граждан, затем достал электрошокер и автомат, говоря фразу: «Я еду домой, разошлись все!» - написала женщина.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, комментируя произошедшее, сообщили, что в 22:30 на площади Кузнецка сотрудники группы задержания вневедомственной охраны совместно с инспекторами ГИБДД задержали 28-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка.

«При осмотре салона автомобиля был обнаружен и в дальнейшем отправлен на экспертизу предмет, внешне схожий со страйкбольным автоматом. Составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, автомобиль поставлен на штрафную стоянку. Нарушитель доставлен в отдел полиции», - добавили в пресс-службе.

0
0
0
0
 
Гость|10.05.2019 15:05|

Это не хулиганство господа! Это политика. Что видят наши дети?

Гость|10.05.2019 15:06|

Вышел на пикет трезвый с лозунгом - экстремист (преступление против государства и строя, вплоть до пожизненного при грамотном подходе), бухой давишь людей, угрожая шокером и автоматом - нарушение общественного порядка, административная.

Гость|10.05.2019 15:10|

Достали оборзевшие граждане. Папорятся и ихпрет, чувствуют себя хрен знает кем. Надеюсь, получит по заслугам

Гость|10.05.2019 15:26|

Гость писал(a):

Надеюсь, получит по заслугам
Как медик министр с оптическим прицелом?

Гость|10.05.2019 15:27|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!