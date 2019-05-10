10.05.2019 | 14:43

Для одного из жителей Кузнецка празднование Дня Победы окончилось в полиции.

Местная жительница обратилась в ИА «ПензаИнформ» с жалобой на мужчину, который едва не передавил людей, принимавших участие в мероприятиях по случаю 9 Мая.

«Я настолько возмущена, что нет предела! Это самая ужасная организация 9 Мая! Под колесами авто оказались дети! А родители под дулом гражданина с автоматом на Кia синего цвета ничего не могли сделать!

Мужчина на данном автомобиле давил граждан, затем достал электрошокер и автомат, говоря фразу: «Я еду домой, разошлись все!» - написала женщина.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, комментируя произошедшее, сообщили, что в 22:30 на площади Кузнецка сотрудники группы задержания вневедомственной охраны совместно с инспекторами ГИБДД задержали 28-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка.

«При осмотре салона автомобиля был обнаружен и в дальнейшем отправлен на экспертизу предмет, внешне схожий со страйкбольным автоматом. Составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, автомобиль поставлен на штрафную стоянку. Нарушитель доставлен в отдел полиции», - добавили в пресс-службе.