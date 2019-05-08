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Происшествия | В Пензе в ДТП на улице Ставского пострадали два человека

08.05.2019|09:58
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Вечером во вторник, 7 мая, в Пензе на улице Ставского произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Авария случилась около 23:35 напротив дома № 29. Столкнулись автомобиль Skoda Fabia под управлением 55-летней женщины и «Газель», за рулем которого находился 61-летний пензенец.

«Телесные повреждения получили водитель Skoda и пассажир «Газели» - мужчина 1967 года рождения. После оказания медицинской помощи они были отпущены», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД Пензенской области.

По факту столкновения проводится проверка.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|08.05.2019 10:22|

Как умудряются??? Пенсионеров за руль не пускать!

Гость|08.05.2019 10:31|

Мозги включи пенсы с 65

Гость|08.05.2019 10:46|

"Они были отпущены".. умирать.

Имя: Гость
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