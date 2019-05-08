08.05.2019 | 09:58

Вечером во вторник, 7 мая, в Пензе на улице Ставского произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Авария случилась около 23:35 напротив дома № 29. Столкнулись автомобиль Skoda Fabia под управлением 55-летней женщины и «Газель», за рулем которого находился 61-летний пензенец.

«Телесные повреждения получили водитель Skoda и пассажир «Газели» - мужчина 1967 года рождения. После оказания медицинской помощи они были отпущены», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД Пензенской области.

По факту столкновения проводится проверка.