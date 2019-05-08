Во вторник, 7 мая, в Бессоновском районе Пензенской области водитель тягача Volvo с полуприцепом сбил ребенка.
ДТП случилось в 22:20 на 3-м километре дороги между Чемодановкой и Васильевкой. 63-летний водитель тягача наехал на девочку 2005 года рождения.
«В результате происшествия она получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка.
Если бы он на нее действительно "наехал" ,ее бы пришлось с асфальта (если он там есть) отскребать... задел наверное. ВОПРОС : что 13-14 летняя девочка делала на дороге в пол -одиннадцатого ночи?? Вот родителей действительно надо размазать по асфальту