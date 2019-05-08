08.05.2019 | 10:20

Во вторник, 7 мая, в Бессоновском районе Пензенской области водитель тягача Volvo с полуприцепом сбил ребенка.

ДТП случилось в 22:20 на 3-м километре дороги между Чемодановкой и Васильевкой. 63-летний водитель тягача наехал на девочку 2005 года рождения.

«В результате происшествия она получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.