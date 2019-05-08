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Происшествия | В Бессоновском районе водитель фуры сбил ребенка

08.05.2019|10:20
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Во вторник, 7 мая, в Бессоновском районе Пензенской области водитель тягача Volvo с полуприцепом сбил ребенка.

ДТП случилось в 22:20 на 3-м километре дороги между Чемодановкой и Васильевкой. 63-летний водитель тягача наехал на девочку 2005 года рождения.

«В результате происшествия она получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

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Гость|08.05.2019 10:52|

Если бы он на нее действительно "наехал" ,ее бы пришлось с асфальта (если он там есть) отскребать... задел наверное. ВОПРОС : что 13-14 летняя девочка делала на дороге в пол -одиннадцатого ночи?? Вот родителей действительно надо размазать по асфальту

Гость|08.05.2019 10:54|

На все воля божья

Гость|08.05.2019 10:55|

Гость писал(a):

ВОПРОС : что 13-14 летняя девочка делала на дороге в пол -одиннадцатого ночи?
Там деревня а не город. Комендантский час не действует. Так что свой ВОПРОС можешь запихать себе в куданибуть.

Гость|08.05.2019 10:58|

Если село ,то значит детей можно из дому выгонять на всю ночь??

Гость|08.05.2019 11:06|

Гость писал(a):

Если село ,то значит детей можно из дому выгонять на всю ночь??
Не можно, а - нужно.

Гость|08.05.2019 11:32|

Детка, зачем все так плохо получилось????????????

Имя: Гость
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