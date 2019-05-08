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Происшествия | Под Пензой на трассе столкнулись Renault Logan и «Лада Приора»

08.05.2019|10:24
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Вечером во вторник, 7 мая, в Пензенском районе на 265-м километре трассы Тамбов - Пенза произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

У села Константиновка в 17:20 столкнулись автомобиль Renault Logan, за рулем которого был 49-летний мужчина, и ВАЗ-21703, которым управлял 41-летний водитель.

«Пассажир автомобиля Renault, женщина 1949 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Видео с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте». На нем запечатлены сильно деформированная иномарка и стоящий рядом реанимобиль.

Источник — Видео Павла Бибарцева, vk.com/sova_penza
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