07.05.2019 | 13:40

Сотрудники полиции разыскивают водителя, сбившего пожилого пензенца.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая. В 9:55 напротив дома № 20 на улице Бакунина неустановленный автомобиль наехал на пешехода.

Водитель машины скрылся с места происшествия. В результате случившегося 76-летний мужчина получил травмы.

«Убедительная просьба к очевидцам данного происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05 - или сообщить по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13», - обращаются к горожанам сотрудники отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.