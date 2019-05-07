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Происшествия | В центре Пензы водитель сбил 76-летнего пенсионера и скрылся

07.05.2019|13:40
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Сотрудники полиции разыскивают водителя, сбившего пожилого пензенца.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая. В 9:55 напротив дома № 20 на улице Бакунина неустановленный автомобиль наехал на пешехода.

Водитель машины скрылся с места происшествия. В результате случившегося 76-летний мужчина получил травмы.

«Убедительная просьба к очевидцам данного происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05 - или сообщить по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13», - обращаются к горожанам сотрудники отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|07.05.2019 14:15|

Сколько уже можно, когда ГИБДД выйдет работать? Пенза становится городом автобыдла!

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