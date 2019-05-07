07.05.2019 | 09:44

Во вторник, 7 мая, в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось фото мертвого мужчины, лежащего под окнами многоэтажного дома № 59 на Ладожской улице.

«Сейчас 7:42. Лежит труп, приехала скорая, просто накрыла какой-то пленкой и уехали. Уже три часа прошло, никого нет», - написала выложившая снимок горожанка.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали случившееся.

«Около дома при свидетелях скончался мужчина 1967 года рождения», - сообщили в ведомстве.

Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая уточнила, что все произошло накануне вечером.

«Мужчина проживал в том же доме и был обнаружен матерью. Телесных повреждений нет. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила она.