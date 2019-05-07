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Происшествия | На улице Ладожской на глазах у свидетелей умер 51-летний пензенец

07.05.2019|09:44
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Во вторник, 7 мая, в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось фото мертвого мужчины, лежащего под окнами многоэтажного дома № 59 на Ладожской улице.

«Сейчас 7:42. Лежит труп, приехала скорая, просто накрыла какой-то пленкой и уехали. Уже три часа прошло, никого нет», - написала выложившая снимок горожанка.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали случившееся.

«Около дома при свидетелях скончался мужчина 1967 года рождения», - сообщили в ведомстве.

Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая уточнила, что все произошло накануне вечером.

«Мужчина проживал в том же доме и был обнаружен матерью. Телесных повреждений нет. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила она.

Источник — фото Ксении Ламиной, vk.com/penza_now
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Гость|07.05.2019 10:07|

Лежит долго потому что перевозки муниципальной уже с 16 года нет, а частники только платно в морг отвезут. А пензенская власть презентует парки за неслабые деньги.

Гость|07.05.2019 10:10|

еще один предпенсионер...

Гость|07.05.2019 10:23|

Гость писал(a):

Лежит долго потому что перевозки муниципальной уже с 16 года нет, а частники только платно в морг отвезут
Новый министр здравоохранения пусть потрясёт морговский общаг и будут перевозки.Морги пока муниципальные?

Гость|07.05.2019 10:52|

Наркотики?

Гость|07.05.2019 10:58|

А врачи-артисты поют и пляшут.

Гость|07.05.2019 10:58|

Почему сразу наркотики? Может сердце...

Гость|07.05.2019 11:00|

В 51год наркотики? Мотор не выдержал.

Гость|07.05.2019 11:05|

еще один предпенсионер...

Да пенсионный фонд вздохнул с облегчением, теперь его руководитель получит больше премию и ряха еще ниже отрастет от избфтка халявных бабосов...

Имя: Гость
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