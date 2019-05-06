06.05.2019 | 16:00

В понедельник, 6 мая, в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото, сделанное горожанином. «В Гидрострое что-то горит», - написал автор.

На кадрах, сделанных с улицы Терновского, запечатлен столб черного дыма.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, около 14:00 поступил сигнал о возгорании на Перспективной улице. На место происшествия прибыл пожарный расчет из трех человек.

Как выяснилось, горел мусор. По состоянию на 16:00 огонь потушен.