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Происшествия | В Пензе пожарные оперативно потушили загоревшийся мусор

06.05.2019|16:00
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В понедельник, 6 мая, в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото, сделанное горожанином. «В Гидрострое что-то горит», - написал автор.

На кадрах, сделанных с улицы Терновского, запечатлен столб черного дыма.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, около 14:00 поступил сигнал о возгорании на Перспективной улице. На место происшествия прибыл пожарный расчет из трех человек.

Как выяснилось, горел мусор. По состоянию на 16:00 огонь потушен.

Источник — фото Романа Афишина
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Гость|06.05.2019 16:56|

Прочитал-пожарные загосили мусоров)))))))

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