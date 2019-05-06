Вечером в воскресенье, 5 мая, загорелся груз автомобиля, припаркованного на улице Антонова в Пензе.
Это случилось около 18:30. Оказалось, что вспыхнули мешки с углем.
«В ликвидации последствий пожара были задействованы одна единица техники и три человека. Пострадавших нет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.
«Это уголь для шашлыка! Прошлой весной на Аустрина газон чуть не сгорел», «Его грузят еще горячим», - прокомментировали горожане.