06.05.2019 | 09:52

Вечером в воскресенье, 5 мая, загорелся груз автомобиля, припаркованного на улице Антонова в Пензе.

Это случилось около 18:30. Оказалось, что вспыхнули мешки с углем.

«В ликвидации последствий пожара были задействованы одна единица техники и три человека. Пострадавших нет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

«Это уголь для шашлыка! Прошлой весной на Аустрина газон чуть не сгорел», «Его грузят еще горячим», - прокомментировали горожане.