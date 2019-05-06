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Происшествия | На улице Антонова в Пензе задымился грузовик

06.05.2019|09:52
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Вечером в воскресенье, 5 мая, загорелся груз автомобиля, припаркованного на улице Антонова в Пензе.

Это случилось около 18:30. Оказалось, что вспыхнули мешки с углем.

«В ликвидации последствий пожара были задействованы одна единица техники и три человека. Пострадавших нет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

«Это уголь для шашлыка! Прошлой весной на Аустрина газон чуть не сгорел», «Его грузят еще горячим», - прокомментировали горожане.

Источник — фото Дима Комиссаров, vk.com/sova_penza; видео 17_ekaterina_17, instagram.com/penza_info58
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