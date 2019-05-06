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Происшествия | При пожаре на улице Глазунова в Пензе спасли двух человек

06.05.2019|10:31
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В воскресенье, 5 мая, на улице Глазунова случился пожар. Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:20.

На место выехали девять спасателей на трех спецмашинах. Как оказалось, загорелись кухня и балкон квартиры, расположенной на шестом этаже в доме № 7.

«Площадь возгорания составила 12,5 кв. метра. Спасены два человека, эвакуированы пять. Никто не пострадал», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего.

4 мая при пожаре на проспекте Строителей из подъезда эвакуировали 10 человек - горели комната и коридор в одной из квартир многоэтажки.

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