06.05.2019 | 12:03

В воскресенье, 5 мая, житель Пензы попал в смертельное ДТП в Рязанской области.

Около 8:40 в Шацком районе на 373-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Peugeot-308 с 32-летним москвичом за рулем и Renault Logan под управлением 48-летнего пензенца.

«В результате происшествия 46-летняя пассажирка Renault от полученных травм скончалась в течение суток. Водитель, а также трое пассажиров Peugeot в возрасте 62, 32 и 3 лет получили травмы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В ведомстве добавили, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.