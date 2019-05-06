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Происшествия | Под Шацком машина под управлением пензенца попала в автокатастрофу

06.05.2019|12:03
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В воскресенье, 5 мая, житель Пензы попал в смертельное ДТП в Рязанской области.

Около 8:40 в Шацком районе на 373-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Peugeot-308 с 32-летним москвичом за рулем и Renault Logan под управлением 48-летнего пензенца.

«В результате происшествия 46-летняя пассажирка Renault от полученных травм скончалась в течение суток. Водитель, а также трое пассажиров Peugeot в возрасте 62, 32 и 3 лет получили травмы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В ведомстве добавили, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Источник — фото 62.мвд.рф
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