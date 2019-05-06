06.05.2019 | 19:06

3 человека погибли, еще 39 получили травмы различной степени тяжести - таковы цифры печальной статистики, озвученной в региональном управлении ГИБДД по итогам минувшей недели.

Всего на территории области за этот период было зарегистрировано более 30 дорожно-транспортных происшествий. Одно из них случилось на федеральной трассе «Урал» в Бессоновском районе.

«Водитель автомобиля Renault с полуприцепом, мужчина 1962 года рождения, двигаясь со стороны города Самары в направлении города Москвы, допустил наезд на препятствие, после чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

От полученных травм водитель скончался на месте.