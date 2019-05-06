06.05.2019 | 10:13

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения машин на улице 8 Марта. Массовое ДТП случилось утром в понедельник, 6 мая, на путепроводе в направлении Арбекова.

В 7:50 дорогу не поделили Hyundai Tucson под управлением 44-летней женщины, ВАЗ-2115 с 26-летним водителем, Ford Fusion с 31-летней автоледи, и «Лада-Калина», за рулем которой находилась 38-летняя женщина.

На кадрах видно, что несколько машин встали в крайней левой полосе для разворота. Следовавшая по этой полосе «Лада-Калина» врезалась в ехавший впереди Ford Fusion, тот по инерции - в ВАЗ-2115, последний - в Hyundai Tucson.

«Пассажир Ford Fusion - ребенок 2014 года рождения - был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.