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Происшествия | Момент массовой аварии на улице 8 Марта попал на видео

06.05.2019|10:13
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В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения машин на улице 8 Марта. Массовое ДТП случилось утром в понедельник, 6 мая, на путепроводе в направлении Арбекова.

В 7:50 дорогу не поделили Hyundai Tucson под управлением 44-летней женщины, ВАЗ-2115 с 26-летним водителем, Ford Fusion с 31-летней автоледи, и «Лада-Калина», за рулем которой находилась 38-летняя женщина.

На кадрах видно, что несколько машин встали в крайней левой полосе для разворота. Следовавшая по этой полосе «Лада-Калина» врезалась в ехавший впереди Ford Fusion, тот по инерции - в ВАЗ-2115, последний - в Hyundai Tucson.

«Пассажир Ford Fusion - ребенок 2014 года рождения - был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Яськи Орешкина, видео Михаила Карева, vk.com/sova_penza
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Гость|06.05.2019 10:36|

Полюбили их с разбегу.

Гость|06.05.2019 11:03|

Ножку то на тормозе держать надо.

Гость|06.05.2019 11:07|

Да у этих "леди" головка на тормозе. И всегда.

Гость|06.05.2019 11:16|

Соблюдай дистанцию,и двигайся по среднему ряду ,возможность манёвра в обе стороны.

Имя: Гость
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