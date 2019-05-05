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Происшествия | В Пензенской области на трассе М5 погиб дальнобойщик

05.05.2019|11:06
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В субботу, 4 мая, на участке трассы М5 «Урал» в границах Бессоновского района погиб водитель тягача Renault Premium.

По предварительным данным, ДТП случилось в 5:05 на 658-м километре дороги - неподалеку от Трофимовки.

«Водитель автомобиля Renault с полуприцепом, мужчина 1962 года рождения, двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, допустил наезд на препятствие, после чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном УГИБДД.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник — фото Наиля Чумаева, vk.com/penza_live
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Гость|05.05.2019 12:06|

penzainform.ru писал(a):

двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, допустил наезд на препятствие, после чего допустил съезд с дороги
много он там чего допустил

Имя: Гость
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