В субботу, 4 мая, на участке трассы М5 «Урал» в границах Бессоновского района погиб водитель тягача Renault Premium.
По предварительным данным, ДТП случилось в 5:05 на 658-м километре дороги - неподалеку от Трофимовки.
«Водитель автомобиля Renault с полуприцепом, мужчина 1962 года рождения, двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, допустил наезд на препятствие, после чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном УГИБДД.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
penzainform.ru писал(a):много он там чего допустил