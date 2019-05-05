05.05.2019 | 11:06

В субботу, 4 мая, на участке трассы М5 «Урал» в границах Бессоновского района погиб водитель тягача Renault Premium.

По предварительным данным, ДТП случилось в 5:05 на 658-м километре дороги - неподалеку от Трофимовки.

«Водитель автомобиля Renault с полуприцепом, мужчина 1962 года рождения, двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, допустил наезд на препятствие, после чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном УГИБДД.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.