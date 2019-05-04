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Происшествия | Пензенца на «Волге» вынесло на встречку на М5, пострадал ребенок

04.05.2019|10:43
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53-летний житель Пензы на «Волге» попал в ДТП в Мордовии. В результате в больнице оказались он сам, а также 38-летняя женщина и 4-летняя девочка.

Как сообщили в пропаганде ГАИ Мордовии, предварительные данные таковы: на 463-м километре трассы М5 «Урал» водитель «Волги» во время обгона не справился с управлением. Машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Toyota Corolla.

ДТП случилось в 4:00.

С места аварии с травмами различной степени тяжести госпитализировали пензенца и пассажиров Toyota - женщину и девочку. По факту случившегося проводится проверка.

Источник — фото vk.com/club37550126
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Гость|04.05.2019 12:37|

На этом говне нижегородского производства нельзя ездить больше 70 км/ч. Теперь устанет за короллу платить, и хорошо хоть живы все.

Имя: Гость
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