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Происшествия | На улице Мира в Пензе соседи подрались из-за ночного шума

04.05.2019|10:34
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В ночь на субботу, 4 мая, в доме № 67 на улице Мира в Пензе произошел конфликт между жильцами. Выяснение отношений закончилось дракой и приездом полицейских.

Это случилось около 3 часов ночи. Одни соседи хотели спать, другие - веселиться.

Жилец квартиры, страдавший из-за шума, пошел сделать замечание компании. Результатом стала драка, в которой один из участников применил газовый баллончик.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они установили обстоятельства инцидента и его участников. По данному факту участковыми уполномоченными отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|04.05.2019 10:50|

Наказать нужно весельчаков!Пусть покупают частный дом и веселяться себе!Нужно не только себя любимых увпжать,но и соседей!

Гость|04.05.2019 10:57|

Закрыть бухариков ночных на 15 суток и заставить улицы мести.

Гость|04.05.2019 11:13|

Чаще всего это квартиранты беснуются- насдают квартиры чёрт-те кому и нет на них управы.

Гость|04.05.2019 11:31|

Отсутствие культуры и взаимоуважения друг к другу.

Гость|04.05.2019 11:40|

Ночью вообще шуметь нельзя. Есть часы в которые любой шум запрещен, часы устанавливаются местным законодательством. Можно смело вызывать полицию в случае шума. Я всегда так делаю.

Гость|04.05.2019 11:49|

А что пресса молчит про МУЖЕЛОВСТВО.

Гость|04.05.2019 12:00|

Чёт не понял там что нетрадиционалы?

Гость|04.05.2019 12:04|

Сейчас каждый за себя, плевал на других, главное хорошо тебе сегодня, завтра может не наступить.

Гость|04.05.2019 12:05|

Гость писал(a):

Можно смело вызывать полицию в случае шума
Это последнее дело... Если ты не последний трус - сам сходи поговори, или всю жизнь из под одеялки будешь звонить и спать со светом

Гость|04.05.2019 12:16|

Гость писал(a):

Это последнее дело... Если ты не последний трус - сам сходи поговори, или всю жизнь из под одеялки будешь звонить и спать со светом
А если тебе за 60 или со здоровьем проблемы? Да и здоровья на всех не хватит. Повыходишь по молодости, а потом давление и инсульты, да еще и виноват останешься, если слишком сильно учить будешь! Если вместо культуры "пустая " голова, то очень печально! Хотите громко музыку слушать, одевайте беспроводные уши все и вперед, но нет, надо повыделываться и показать значимость(колхозное мышление, правда не все такие). Есть обеспеченные и культурные люди, которые никогда в жизни так себя вести не будут! Так себя ведут либо молодые, либо недалёкие по уму люди! Эх, Русь матушка. Любителям вызывать полицию скажу, что вам потом еще и объяснительную писать придётся!)))) Делайте выводы и становитесь человечней!

Гость|04.05.2019 12:40|

Это последнее дело... Если ты не последний трус - сам сходи поговори, или всю жизнь из под одеялки будешь звонить и спать со светом

Ты дурачок? Или из за решетки пишешь? Если первое, то поясню - исход таких разговоров - драка, по результатам которой или ты с пробитой головой, или вторая сторона, а ты потом сидишь. Тут тебе не 90е. Я всегда вызывают полицию, да пишу объяснительную, мне насрать. Если соседи дебилы, то я с ними общаться не собираюсь, пусть разговаривают с полицией.

Гость|04.05.2019 13:10|

Гость писал(a):

Любителям вызывать полицию скажу, что вам потом еще и объяснительную писать придётся!)))) Делайте выводы и становитесь человечней!

Это из разряда - ударили по щеке подставь другую, сними штаны и немного присядь. Человечный ты наш. Есть правило общежития, вот и веселитесь до определенного часа как в казарме, потом отбой.

Гость|04.05.2019 15:15|

Они все там мужеловством занимались,и потерпевший тоже на этой почве скандал и получился.

Гость|04.05.2019 15:22|

Гость писал(a):

А что пресса молчит про МУЖЕЛОВСТВО.
тебя это волнует?

Гость|04.05.2019 15:32|

Гость писал(a):

Если соседи дебилы, то я с ними общаться не собираюсь, пусть разговаривают с полицией.
Дебил ты если твои соседи тебя за человека не считают и так поступают ( в моём доме тишина), а с пробитой головой можно и через несколько дней остаться - за то что настучал

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