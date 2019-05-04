04.05.2019 | 10:34

В ночь на субботу, 4 мая, в доме № 67 на улице Мира в Пензе произошел конфликт между жильцами. Выяснение отношений закончилось дракой и приездом полицейских.

Это случилось около 3 часов ночи. Одни соседи хотели спать, другие - веселиться.

Жилец квартиры, страдавший из-за шума, пошел сделать замечание компании. Результатом стала драка, в которой один из участников применил газовый баллончик.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они установили обстоятельства инцидента и его участников. По данному факту участковыми уполномоченными отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.