04.05.2019 | 18:46

В субботу, 4 мая, в разных районах Пензы два автомобиля влетели в столбы.

Около 16:00 на улице Аустрина водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в световую опору. Ему понадобилась помощь медиков.

Второй автомобиль в результате ДТП «ушел» после того, как его ударил в бок Renault. Авария случилась около 17:00 на перекрестке улиц Кирова и Горького.

«В машине был грудной ребенок, вроде цел, а вот мама пострадала», - сообщил ИА «ПензаИнформ» очевидец.

В обстоятельствах обоих ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.