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Происшествия | На улице Кирова машина с грудным ребенком врезалась в столб

04.05.2019|18:46
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В субботу, 4 мая, в разных районах Пензы два автомобиля влетели в столбы.

Около 16:00 на улице Аустрина водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в световую опору. Ему понадобилась помощь медиков.

Второй автомобиль в результате ДТП «ушел» после того, как его ударил в бок Renault. Авария случилась около 17:00 на перекрестке улиц Кирова и Горького.

«В машине был грудной ребенок, вроде цел, а вот мама пострадала», - сообщил ИА «ПензаИнформ» очевидец.

В обстоятельствах обоих ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Источник — фото Wadim *******, Анастасии Никитиной и Валерии Самылкиной, vk.com/sova_penza
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Гость|04.05.2019 19:11|

Как пишут новости, непонятно. Вроде Ваз врезался в опору, а тут ещё и Рено откуда то, с кем столкнулся , в какой машине находился ребенок? Интрига...

Гость|04.05.2019 19:14|

Космонавтом будет..

Гость|04.05.2019 19:19|

Ничего не понятно. Обычно пензинформисты пишут про возраст водятла. А тут-то про ребенка. Что, ребенок был за рулём? Грудной?

Гость|04.05.2019 19:32|

Кто то снова пролетел на красный.Виртуальное ГИБДД.

Гость|04.05.2019 19:51|

Что непонятного? Речь про две аварии с одинаковым исходом, в столбы врезались машины.

Гость|04.05.2019 23:09|

Написана новость конечно не по-русски. Этим пензинформ выгодно отличается от других новостных ресурсов. Здесь мало того, новость надо прочитать, её еще надо перечитать раза два, чтоб уяснить смысл написанного.

Гость|04.05.2019 23:12|

Гость писал(a):

Написана новость конечно не по-русски. Этим пензинформ выгодно отличается от других новостных ресурсов. Здесь мало того, новость надо прочитать, её еще надо перечитать раза два, чтоб уяснить смысл написанного.
Учи мордовский язык.

Гость|04.05.2019 23:13|

Это пензаинформ - Карл.надо терпеть.тут ещё с контактов Пенза сова каждый день день новости копируют.. Самим лень работать.. Куда начальник смотрит??

Гость|04.05.2019 23:54|

А как в выходные работать

Гость|05.05.2019 00:07|

Из Юлдуса сделали какой-то сраный банк!

Гость|05.05.2019 00:51|

Начальник одобряет

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