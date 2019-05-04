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Происшествия | На проспекте Строителей при пожаре погиб 41-летний пензенец

04.05.2019|15:37
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В ночь на субботу, 4 мая, в Пензе произошел смертельный пожар. В доме № 48 на проспекте Строителей загорелась квартира на девятом этаже.

Сигнал о происшествии поступил в региональное ГУ МЧС России в 1:12. На тушение выехали 12 спасателей на 4 спецмашинах.

«Выгорели комната и коридор в квартире (общая площадь - 20 квадратных метров). На месте было найдено тело хозяина - мужчины 1977 года рождения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы управления Анна Шупилова.

Причины произошедшего выясняются.

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