04.05.2019 | 15:37

В ночь на субботу, 4 мая, в Пензе произошел смертельный пожар. В доме № 48 на проспекте Строителей загорелась квартира на девятом этаже.

Сигнал о происшествии поступил в региональное ГУ МЧС России в 1:12. На тушение выехали 12 спасателей на 4 спецмашинах.

«Выгорели комната и коридор в квартире (общая площадь - 20 квадратных метров). На месте было найдено тело хозяина - мужчины 1977 года рождения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы управления Анна Шупилова.

Причины произошедшего выясняются.