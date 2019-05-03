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Происшествия | Виновнику ДТП в центре Пензы помешала полоса на лобовом стекле

03.05.2019|16:06
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Вечернее дорожно-транспортное происшествие в самом центре города не создало неудобства для других автомобилей. Легковушка так аккуратно легла на крышу, что на перекрестке даже небольшой пробки не образовалось. Машины беспрепятственно объезжали столкнувшиеся «Лады».

«Гранта» спускалась по Володарского, тронулась на зеленый свет, а «Приора» ехала по Суворова и въехала в бок «Гранте», которая лежит», - рассказала очевидец происшествия.

По предварительной версии, молодой человек, управлявший «Приорой», на большой скорости начал пересекать перекресток на красный сигнал светофора. Ни горящий огонек, ни едущую наперерез «Гранту» парень не заметил. На то у него были свои причины.

«Как пояснил водитель «Приоры», ему помешала та полоска, которая приклеена на лобовом стекле», - добавила очевидец.

Пострадавших в аварии нет. ДТП оформляли аварийные комиссары.

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