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Происшествия | В Пензе на одном и том же перекрестке произошло третье ДТП за сутки

03.05.2019|13:21
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В Пензе в пятницу, 3 мая, третье ДТП за сутки случилось на перекрестке улиц Калинина и Свердлова с отключенным светофором.

Первое было в четверг, 2 мая, около 13:00 - столкнулись автомобили «Лада-Веста» и «Нива-Шевроле».

Вторая авария произошла в тот же день около 17:30 - в нее попали два легковых автомобиля, один из которых - «Яндекс. Такси» марки Datsun.

В третьем инциденте участвуют троллейбус и два легковых автомобиля - ВАЗ-2110 и машина «Яндекс. Такси». По свидетельству очевидца, опубликовавшего фото с места происшествия в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте», по состоянию на 8:45 из-за ДТП образовался автомобильный затор.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|03.05.2019 14:03|

Так светофор не работал целый день- вот ирезультат. Кто отвечать будет???

Гость|03.05.2019 14:54|

Соблюдай пдд,и отвечать никому не надо будет,совсем отупели!

Гость|03.05.2019 15:42|

Что должно ещё случиться что бы Курчатова сняли,и ГИБДД начала работать?Сегодня ещё пара летунов на красный попалась.

Гость|03.05.2019 16:31|

Сплошные тазы. Ни дня без аварии таза.

Гость|03.05.2019 16:55|

penzainform.ru писал(a):

ретье ДТП за сутки случилось на перекрестке улиц Калинина и Свердлова с отключенным светофором.
Люди по знакам и правилам ездить не умеют. Я бы на месте гаишников всех виновных в ДТП на перекрёстках смело отправлял пересдавать на права.

Гость|03.05.2019 17:11|

Правила проезда нерегулируемых перекрёстков безусловно должны знать все водители.Но как же так получается,что новые светофоры постоянно не работают на многих перекрёстках города?

Гость|03.05.2019 17:53|

На каких многих перекрестках?

Гость|03.05.2019 18:05|

А светофор включить мыслей ни у кого не возникло ?

Гость|03.05.2019 18:10|

А тазы запретить мыслей ник кого не возникало?

Гость|03.05.2019 18:29|

Гость писал(a):

А тазы запретить мыслей ник кого не возникало?
Простите, а причем "тазы" и незнание ПДД?

Гость|03.05.2019 18:46|

Нужно провести месячник с отключенными светофорами, и сразу будет понятно, кто купил, кому подарили, или кто сам учился на права! В общем месячник очистки улиц от тупых водятлов. И такие месячники устраивать каждые полмесяца! А те, кто здесь вопросы задает, типа..Гость писал(a):

Так светофор не работал целый день- вот ирезультат. Кто отвечать будет???
это не водители, это даже не любители, это самокатчики, им нужно на извозчике ездить!

Имя: Гость
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