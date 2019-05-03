03.05.2019 | 13:21

В Пензе в пятницу, 3 мая, третье ДТП за сутки случилось на перекрестке улиц Калинина и Свердлова с отключенным светофором.

Первое было в четверг, 2 мая, около 13:00 - столкнулись автомобили «Лада-Веста» и «Нива-Шевроле».

Вторая авария произошла в тот же день около 17:30 - в нее попали два легковых автомобиля, один из которых - «Яндекс. Такси» марки Datsun.

В третьем инциденте участвуют троллейбус и два легковых автомобиля - ВАЗ-2110 и машина «Яндекс. Такси». По свидетельству очевидца, опубликовавшего фото с места происшествия в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте», по состоянию на 8:45 из-за ДТП образовался автомобильный затор.