03.05.2019 | 12:26

В среду, 1 мая, в Пензенском районе полностью сгорела фура. Видео полыхающего КамАЗа предоставила редакции ИА «ПензаИнформ» Ирина Янкина.

На записи с регистратора видно, что справа на обочине дороги стоят три большегруза, а перед ними догорает четвертый, практически полностью уничтоженный пламенем.

«Мы ехали в Саратов из Пензы, было 7:45 утра. Пробки не было, но жаром обдало машину очень сильно, когда мимо проехали. Было страшно, конечно, что бабахнет, когда мы мимо проезжали. Пожарную машину мы встретили через 20 минут после увиденного, она ехала нам навстречу», - рассказала автор видео.

«По геолокации на фото айфон написал «Кондольский район», - уточнила Ирина. Так как Кондольский район более 10 лет назад был присоединен к Пензенскому, можно предположить, что место ДТП находится недалеко от Кондоля.

Она добавила, что на следующий день на обратном пути увидела след, оставшийся на асфальте на месте происшествия, и зафиксировала его на фото.