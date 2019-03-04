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Происшествия | В Лунинском районе в ДТП погиб мужчина и пострадал ребенок

04.03.2019|11:42
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В воскресенье, 3 марта, в Лунинском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 17:50 на 47-м километре дороги Пенза - Лунино столкнулись автомобили ВАЗ-2110 под управлением 29-летнего мужчины и грузовая «Газель», которой управлял 31-летний водитель.

На место аварии прибыли медицинские работники и сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия водитель «десятки» погиб. Водителя и 23-летнюю пассажирку «Газели» медики после оказания помощи отпустили, а 7-летнего мальчика, также ехавшего в грузовой машине, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день в Пензенском районе столкнулись три автомобиля: Nissan Qashqai, Nissan Primera и ВАЗ-2115. В ДТП погибли два человека - 53-летний водитель и 49-летняя пассажирка ВАЗа.

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Гость|04.03.2019 12:15|

Лююдиии!!Куда вы мчитесь, сломя голову, по скользким трассам?

Гость|04.03.2019 12:16|

На тот свет они мчаться

Гость|04.03.2019 12:20|

Старые модели ВАЗа - это страшно

Гость|04.03.2019 12:32|

а новые модели ваза лучше?

Имя: Гость
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