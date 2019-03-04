04.03.2019 | 11:42

В воскресенье, 3 марта, в Лунинском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 17:50 на 47-м километре дороги Пенза - Лунино столкнулись автомобили ВАЗ-2110 под управлением 29-летнего мужчины и грузовая «Газель», которой управлял 31-летний водитель.

На место аварии прибыли медицинские работники и сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия водитель «десятки» погиб. Водителя и 23-летнюю пассажирку «Газели» медики после оказания помощи отпустили, а 7-летнего мальчика, также ехавшего в грузовой машине, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день в Пензенском районе столкнулись три автомобиля: Nissan Qashqai, Nissan Primera и ВАЗ-2115. В ДТП погибли два человека - 53-летний водитель и 49-летняя пассажирка ВАЗа.