04.03.2019 | 16:48

В понедельник, 4 марта, на улице 40 лет Октября в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.

По предварительным данным, около 15:30 автомобиль марки ГАЗ врезался в световую опору, так что та после удара упала на машину.

«Скорее всего, отказали тормоза, и столб принял на себя удар», - предположил один из пользователей.

На снимках, выложенных в Сеть очевидцами последствий ДТП, запечатлен ГАЗ, оказавшийся за пределами проезжей части - за ограждением. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в аварии никто не пострадал.