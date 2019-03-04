Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 мар 2019|17:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
  74.74  |  $  65.80
 

Происшествия | На ул. 40 лет Октября ГАЗ вылетел с проезжей части и врезался в столб

04.03.2019|16:48
Печать

В понедельник, 4 марта, на улице 40 лет Октября в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.

По предварительным данным, около 15:30 автомобиль марки ГАЗ врезался в световую опору, так что та после удара упала на машину.

«Скорее всего, отказали тормоза, и столб принял на себя удар», - предположил один из пользователей.

На снимках, выложенных в Сеть очевидцами последствий ДТП, запечатлен ГАЗ, оказавшийся за пределами проезжей части - за ограждением. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в аварии никто не пострадал.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!