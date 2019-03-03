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Происшествия | В Сети появилось видео момента ДТП с двумя автомобилями в Терновке

03.03.2019|12:57
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В Сети появилась видеозапись дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером в субботу, 2 марта, на пересечении улиц Терновского и Сухумской.

В 18:51 там столкнулись два легковых автомобиля. На кадрах видно, что водитель, выезжавший на Терновского со стороны Спутника, ехал первым в общем потоке, предположительно, на зеленый сигнал светофора.

Второй же водитель двигался из аэропорта в центр Пензы, когда, скорее всего, для него уже загорелся красный. Об этом можно судить по тому, что другие машины, следовавшие в одном с ним направлении, остановились перед перекрестком.

Официальной информации о происшествии и данных о пострадавших пока нет.

28 февраля на том же перекрестке в ДТП попали две машины с символикой «Яндекс.Такси» - Kia и Lifan.

Источник — видео vk.com/penza_live
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