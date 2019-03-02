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Происшествия | В Пензенской области разыскивают 21-летнего Андрея Савельева

02.03.2019|11:54
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В Пензенской области добровольцы регионального поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 21-летнего жителя села Большой Колояр Наровчатского района Андрея Олеговича Савельева.

17 февраля 2019 года молодой человек уехал на белом автомобиле ВАЗ-2106. С тех пор место его нахождения неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, мать молодого человека подала заявление в полицию о пропаже 28 февраля в 15:55.

Андрей Савельев имеет рост 175 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза. На нем были надеты синяя куртка-парка с капюшоном, синие спортивные штаны, обувь - черные кроссовки с белой подошвой.

Волонтеры и полицейские просят всех, кто знает что-либо об Андрее Савельеве, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112, 630-249 (дежурная часть) и 8 (999) 261-64-71.

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Гость|02.03.2019 12:18|

100% с наркотой в другом городе приняли.

Имя: Гость
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