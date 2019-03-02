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Происшествия | В Пензе маршрутка врезалась в ограждение Бауманского путепровода

02.03.2019|11:28
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Утром в субботу, 2 марта, на Бауманском путепроводе в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Фото маршрутного такси № 17, врезавшегося в отбойник, опубликовал в соцсети «ВКонтакте» Алексей Ермишин.

На снимках запечатлен микроавтобус, ехавший в направлении Терновки. Левой передней частью он въехал в ограждение путепровода. Видно, что рядом находится автомобиль Госавтоинспекции.

Чуть позже пользователи Сети сообщили, что из-за аварии образовалась большой автомобильный затор. «Стоим от «Катюши», - написала пензячка Нина Мурашкина.

Комментаторы высказывают противоположные мнения по поводу случившегося. «На дороге каша, а эти придурки летают, как угорелые. Им наплевать, что возят людей», - возмущается один из них. У другого пензенца иная точка зрения: «Нормально они ездят. Вас посади на их место, то же самое будет. Только такую выдержу общения с пассажирами-неадекватами иметь еще нужно».

Источник — фото: vk.com/sova_penza
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Гость|02.03.2019 12:11|

Если врезался, значит придурок. Спорить тут бессмысленно.

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