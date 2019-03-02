02.03.2019 | 11:28

Утром в субботу, 2 марта, на Бауманском путепроводе в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Фото маршрутного такси № 17, врезавшегося в отбойник, опубликовал в соцсети «ВКонтакте» Алексей Ермишин.

На снимках запечатлен микроавтобус, ехавший в направлении Терновки. Левой передней частью он въехал в ограждение путепровода. Видно, что рядом находится автомобиль Госавтоинспекции.

Чуть позже пользователи Сети сообщили, что из-за аварии образовалась большой автомобильный затор. «Стоим от «Катюши», - написала пензячка Нина Мурашкина.

Комментаторы высказывают противоположные мнения по поводу случившегося. «На дороге каша, а эти придурки летают, как угорелые. Им наплевать, что возят людей», - возмущается один из них. У другого пензенца иная точка зрения: «Нормально они ездят. Вас посади на их место, то же самое будет. Только такую выдержу общения с пассажирами-неадекватами иметь еще нужно».