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Происшествия | В Пензе спасатели помогли женщине избавиться от кольца

01.03.2019|10:24
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В четверг, 28 февраля, пензенские спасатели помогли молодой женщине избавиться от украшения, ставшего опасным для здоровья.

В 10:42 в Пензенский пожарно-спасательный центр обратилась жительница города. Она рассказала, что не может снять кольцо с распухшего пальца.

Именно для таких случаев у спасателей имеется прибор под названием «Гравер». С его помощью они перепилили кольцо, а затем сняли, задействовав специальный инструмент.

«Дополнительных травм женщина не получила», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Это не первый случай, когда сотрудникам ППСЦ приходится выручать из затруднений с избавлением от ювелирных изделий. Так, они помогли снять кольцо с распухшего пальца молодой маме, которая не могла покинуть квартиру из-за двухлетнего ребенка. Также за помощью обращались беременная пензячка и даже роженица.

Источник — фото: pozhar.pnzreg.ru
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Гость|01.03.2019 11:09|

Ну и заголовок ))

Гость|01.03.2019 11:20|

Цыганей,надо звать цыганей!!! Они быстро и без инструментов избавят от кольца,даже не почуяте!)))

Гость|01.03.2019 11:43|

penzainform.ru писал(a):

Она рассказала, что не может снять кольцо с распухшего пальца.
обручальное кольцо, не простое украшенье ...

Гость|01.03.2019 11:47|

Что теперь мужу скажет?

Имя: Гость
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