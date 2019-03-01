01.03.2019 | 10:24

В четверг, 28 февраля, пензенские спасатели помогли молодой женщине избавиться от украшения, ставшего опасным для здоровья.

В 10:42 в Пензенский пожарно-спасательный центр обратилась жительница города. Она рассказала, что не может снять кольцо с распухшего пальца.

Именно для таких случаев у спасателей имеется прибор под названием «Гравер». С его помощью они перепилили кольцо, а затем сняли, задействовав специальный инструмент.

«Дополнительных травм женщина не получила», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Это не первый случай, когда сотрудникам ППСЦ приходится выручать из затруднений с избавлением от ювелирных изделий. Так, они помогли снять кольцо с распухшего пальца молодой маме, которая не могла покинуть квартиру из-за двухлетнего ребенка. Также за помощью обращались беременная пензячка и даже роженица.