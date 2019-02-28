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Происшествия | На Южной Поляне в Пензе «десятка» сбила пенсионера

28.02.2019|14:48
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В среду, 27 февраля, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход.

Инцидент произошел на улице Гоголя в микрорайоне Южная Поляна. По предварительным данным, в 6:55 напротив дома № 108Б на улице Калинина 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 наехал на 64-летнего мужчину.

«Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пожилые люди все чаще становятся жертвами наездов автомашин. 20 февраля на улице Калинина у ТЦ «Фортуна» 39-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo сбила 77-летнего мужчину.

30 января возле дома № 3 на Пролетарской 29-летний водитель автомобиля BMW сбил 65-летнюю женщину-пешехода.

27 января на улице Терновского под колесами «Нивы» оказалась пожилая женщина, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

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