Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 фев 2019|17:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  65.76
 

Происшествия | В Терновке из реки Пензы достали тело мужчины

27.02.2019|15:56
Печать

В среду, 27 февраля, в реке Пензы в районе улицы Терновского обнаружили тело мужчины. Сигнал о ЧП поступил в областной пожарно-спасательный центр в 9:10. О трупе сообщили местные жители.

«Спасатели, прибыв на место происшествия, используя багор, извлекли тело погибшего из воды и передали его представителям правоохранительных органов», - сообщили в ГУ «ППСЦ».

19 января в Пензе, в районе улицы Восточной, спасатели вытащили из Суры вмерзшее в лед тело мужчины, объявленного в розыск. Он ушел из дома 16 января, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Региональное управление Следственного комитета РФ организовало доследственную проверку по данному факту.

20 января в Бессоновском районе в Суре утонул 9-летний мальчик, гулявший с 12-летним другом. Дети вышли на лед и провалились в воду. Старшему из них удалось выбраться на берег, а младший не спасся.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|27.02.2019 16:16|

Сколько в этом году утопших? Пора начинать считать.

Гость|27.02.2019 16:52|

Пензятка - это журналистка Пензаинформ. А река - Пенза. По ее названию город называется.

Гость|27.02.2019 16:58|

А чем буртаска отличается от пензятки?

Гость|27.02.2019 16:59|

А где тут про Пензятку?

Гость|27.02.2019 17:00|

Гость писал(a):

А где тут про Пензятку?
Было в первой строчке. Уже поменяли.

Гость|27.02.2019 17:00|

Гость писал(a):

А чем буртаска отличается от пензятки?
У буртаски поперек

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!