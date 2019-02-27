27.02.2019 | 15:56

В среду, 27 февраля, в реке Пензы в районе улицы Терновского обнаружили тело мужчины. Сигнал о ЧП поступил в областной пожарно-спасательный центр в 9:10. О трупе сообщили местные жители.

«Спасатели, прибыв на место происшествия, используя багор, извлекли тело погибшего из воды и передали его представителям правоохранительных органов», - сообщили в ГУ «ППСЦ».

19 января в Пензе, в районе улицы Восточной, спасатели вытащили из Суры вмерзшее в лед тело мужчины, объявленного в розыск. Он ушел из дома 16 января, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Региональное управление Следственного комитета РФ организовало доследственную проверку по данному факту.

20 января в Бессоновском районе в Суре утонул 9-летний мальчик, гулявший с 12-летним другом. Дети вышли на лед и провалились в воду. Старшему из них удалось выбраться на берег, а младший не спасся.