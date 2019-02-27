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Происшествия | В Пензе после столкновения с «Яндекс.Такси» перевернулся минивэн

27.02.2019|09:31
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В ночь на среду, 27 февраля, в Пензе вновь произошло ДТП с участием такси.

По предварительным данным, в 0:45 у дома № 4 на улице Свердлова столкнулись фургон Volkswagen Crafter, которым управлял 52-летний мужчина, и Renault Sandero с эмблемой «Яндекс.Такси», за рулем которого находился 42-летний водитель.

После столкновения Volkswagen наехал на препятствие и опрокинулся.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказали помощь водителю и 26-летнему пассажиру легкового автомобиля и отпустили их, сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Происшествие активно обсуждается в социальной сети «ВКонтакте». Утром 27 февраля машины, получившие механические повреждения, оставались на месте ДТП. Фото с места события выложил Валерий Арбеков.

«Она все там же лежит», - написал один из участников обсуждения около половины девятого утра, имея в виду минивэн.

«Весну решил дождаться?» - пошутил один из комментаторов.

По свидетельству другого пензенца, в начале десятого утра Renault увезли на эвакуаторе.

Источник — фото: vk.com/sova_penza
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Гость|27.02.2019 09:52|

Пора закрывать Яндекс

Гость|27.02.2019 09:55|

Яндекс чем виноват ? Разве что тем, что берет каких то рукожопых водил.

Гость|27.02.2019 09:55|

У Crafterа украинские номера

Гость|27.02.2019 10:06|

Молитесь, что до Пензы каршеринг не доехал и чтобы его не было вообще в Пензе. Будет ещё опаснее на дорогах. Это хуже чем яндекс такси, чем маршрутки.

Гость|27.02.2019 10:09|

Один из них точно хотел никому_не_помешать.

Инфа 146%

Гость|27.02.2019 10:11|

а в том что нормальные водители вряд и пойдут работать в яшку. потому как работа только на "парковой" машине, за которую надо немеряно отдавать. к личным машинам применяют кучу спец. требований, что работать на них невозможно (если ты не лох кедитный)... да, цены в яшке уже выросли и стали больше чем в остальных таксо - радуйтесь!

Гость|27.02.2019 10:15|

не заметил...

Гость|27.02.2019 10:29|

Чо за пургу ты тут несёшь какие спец требования к личным машинам ? Ну ка огласи.

Имя: Гость
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