27.02.2019 | 09:31

В ночь на среду, 27 февраля, в Пензе вновь произошло ДТП с участием такси.

По предварительным данным, в 0:45 у дома № 4 на улице Свердлова столкнулись фургон Volkswagen Crafter, которым управлял 52-летний мужчина, и Renault Sandero с эмблемой «Яндекс.Такси», за рулем которого находился 42-летний водитель.

После столкновения Volkswagen наехал на препятствие и опрокинулся.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказали помощь водителю и 26-летнему пассажиру легкового автомобиля и отпустили их, сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Происшествие активно обсуждается в социальной сети «ВКонтакте». Утром 27 февраля машины, получившие механические повреждения, оставались на месте ДТП. Фото с места события выложил Валерий Арбеков.

«Она все там же лежит», - написал один из участников обсуждения около половины девятого утра, имея в виду минивэн.

«Весну решил дождаться?» - пошутил один из комментаторов.

По свидетельству другого пензенца, в начале десятого утра Renault увезли на эвакуаторе.