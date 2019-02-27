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Происшествия | На улице Захарова в Пензе грузовик врезался в ограждение

27.02.2019|11:27
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В среду, 27 февраля, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.

Около 11:00 машина с логотипом «Фортуна» врезалась в ограждение на пересечении улиц Захарова и Космодемьянской.

На фотографиях, выложенных очевидцем в Сеть, видно, что грузовик повредил секцию забора. Ему на помощь приехал легковой автомобиль с той же символикой.

Что стало причиной аварии, предстоит установить инспекторам ГИБДД.

В этот же день пензенцы обсуждали в соцсетях ДТП на улице Гоголя на Южной Поляне. Там поздней ночью столкнулись фургон Volkswagen Crafter и Renault Sandero с эмблемой «Яндекс.Такси». После столкновения минивэн наехал на препятствие и опрокинулся.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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