26.02.2019 | 10:47

Следователи устанавливают обстоятельства гибели при пожаре жителя села Чумаево Камешкирского района.

Смертельный пожар на улице Центральной произошел в понедельник, 25 февраля. О нем в подразделение МЧС сообщили местные жители.

После того как огонь был потушен, в комнате обнаружилось тело 85-летнего хозяина дома, который жил одиноко.

При первоначальном осмотре на теле погибшего не обнаружено иных повреждений, кроме следов термического воздействия. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной возгорания является перекал печи», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.