Следователи устанавливают обстоятельства гибели при пожаре жителя села Чумаево Камешкирского района.
Смертельный пожар на улице Центральной произошел в понедельник, 25 февраля. О нем в подразделение МЧС сообщили местные жители.
После того как огонь был потушен, в комнате обнаружилось тело 85-летнего хозяина дома, который жил одиноко.
При первоначальном осмотре на теле погибшего не обнаружено иных повреждений, кроме следов термического воздействия. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.
«По предварительным данным, причиной возгорания является перекал печи», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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