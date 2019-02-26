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Происшествия | Причиной смертельного пожара в селе Чумаево мог стать перекал печи

26.02.2019|10:47
Печать

Следователи устанавливают обстоятельства гибели при пожаре жителя села Чумаево Камешкирского района.

Смертельный пожар на улице Центральной произошел в понедельник, 25 февраля. О нем в подразделение МЧС сообщили местные жители.

После того как огонь был потушен, в комнате обнаружилось тело 85-летнего хозяина дома, который жил одиноко.

При первоначальном осмотре на теле погибшего не обнаружено иных повреждений, кроме следов термического воздействия. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной возгорания является перекал печи», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото, видео: penza.sledcom.ru
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Гость|26.02.2019 11:06|

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, причиной возгорания является перекал печи
А автоматический газовый котел не судьба поставить Какой печи,в 21 веке живем, гипероружие и полеты на Марс.

Имя: Гость
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