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Происшествия | Водителя Kia Rio госпитализировали с травмами после ДТП на ул. Кирова

25.02.2019|10:11
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Стали известны детали дорожно-транспортного происшествия, случившегося на пересечении улиц Кирова и Кураева в субботу, 23 февраля.

Как оказалось, там в 21:00 столкнулись два автомобиля марки Kia: Rio и Cerato (изначально, по информации от очевидцев, в сообщении фигурировал BMW).

После удара Kia Rio врезалась в столб. В результате аварии водитель этой машины получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На фотографиях с места ДТП, выложенных в Сеть, видно, что машина, врезавшаяся в световую опору, получила серьезные механические повреждения: разбита передняя часть, в лобовом стекле напротив водительского места - пробитое отверстие.

Комментаторы предположили, что человек, управлявший транспортным средством, не был пристегнут ремнем безопасности и ударился головой о стекло.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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