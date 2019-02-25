Стали известны детали дорожно-транспортного происшествия, случившегося на пересечении улиц Кирова и Кураева в субботу, 23 февраля.
Как оказалось, там в 21:00 столкнулись два автомобиля марки Kia: Rio и Cerato (изначально, по информации от очевидцев, в сообщении фигурировал BMW).
После удара Kia Rio врезалась в столб. В результате аварии водитель этой машины получил телесные повреждения и был госпитализирован.
На фотографиях с места ДТП, выложенных в Сеть, видно, что машина, врезавшаяся в световую опору, получила серьезные механические повреждения: разбита передняя часть, в лобовом стекле напротив водительского места - пробитое отверстие.
Комментаторы предположили, что человек, управлявший транспортным средством, не был пристегнут ремнем безопасности и ударился головой о стекло.