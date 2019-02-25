25.02.2019 | 17:17

К трагическим последствиям привело дорожно-транспортное происшествие на трассе неподалеку от Лебедевки. Там столкнулись две «Лады» 15-й модели. Одна из них двигалась со стороны Пензы и, по словам очевидцев, пошла на обгон.

Свидетели ДТП говорят, что при появлении встречной машины мужчина, управлявший той «Ладой», пытался уйти в свой ряд, но зацепил обочину и вновь вылетел на противоположную полосу. Удар принял на себя ВАЗ такой же модификации.

В нем находились 18-летний парень и девушка 1997 года рождения. Их автомобиль превратился в груду металлолома, а людей заблокировало в искореженном кузове. Потребовалась помощь сотрудников МЧС.

«Были зажаты два человека. С помощью грамотных действий они были извлечены и переданы в скорую помощь», - рассказал врио заместителя начальника ПСЧ № 5 Александр Чулков.

Молодых людей в тяжелом состоянии госпитализировали с места происшествия. А водитель «Лады», двигавшейся со стороны Пензы, мужчина 1962 года рождения, скончался от полученных травм. Стрелка на спидометре его автомобиля застыла на отметке 80 километров в час.

«При управлении транспортным средством необходимо строго соблюдать требования правил дорожного движения, в частности, выбирать безопасную скорость движения и учитывать при этом дорожные и погодные условия», - отметил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.