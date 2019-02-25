25.02.2019 | 15:12

Днем в понедельник, 25 февраля, в полицию позвонили жители Пензы, сообщившие, что на автозаправочной станции в Кривозерье находится мужчина без верхней одежды.

Сигнал был передан ближайшему экипажу Росгвардии. Правоохранители прибыли на место, где увидели полураздетого мужчину.

«Он вел себя странно, искал потерявшиеся предметы, общался с кем-то вымышленным, путался в словах, пытался снять оставшуюся одежду. Правоохранители попытались установить личность гражданина, но он не смог назвать ни своего имени, ни адреса», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Документов у неадекватного гражданина не было. Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи, и медики после осмотра увезли его в больницу.