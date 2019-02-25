25.02.2019 | 11:52

В понедельник, 25 февраля, в Кузнецком районе произошел пожар, ставший причиной гибели пожилой женщины.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме в селе Ясная Поляна поступило на пульт дежурного МЧС в 8:00. На место происшествия прибыли 12 пожарных на четырех спецавтомобилях.

Огонь охватил однокомнатную квартиру на третьем этаже здания. Спасатели эвакуировали 41 жителя дома. В их числе была 82-летняя пенсионерка, проживавшая на пятом этаже в подъезде, где произошло ЧП. Она скончалась в машине скорой помощи, когда медики ехали в больницу.

«На данный момент пожар потушен», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Видео с места пожара опубликовано в соцсети «ВКонтакте»: квартира горит открытым огнем.

«Боже! Как все-таки это страшно!», «Какой кошмар! Дай Бог, что бы люди успели спастись и никто не пострадал. Очень страшно, не дай Бог никому. Большое горе», - пишут комментаторы.