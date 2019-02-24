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Происшествия | На Кирова водитель иномарки пострадал после столкновения с BMW и столбом

24.02.2019|10:23
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В субботу, 23 февраля, на улице Кирова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

В темное время суток на пересечении Кирова и Кураева столкнулись два автомобиля, один из которых после удара угодил в столб.

На фотографиях с места аварии, выложенных очевидцами в Сеть, видно, что машина, врезавшаяся в световую опору, получила серьезные механические повреждения: разбита передняя часть, в лобовом стекле напротив водительского места - пробитое отверстие.

Комментаторы предположили, что человек, управлявший транспортным средством, не был пристегнут ремнем безопасности и ударился головой о стекло.

«Там травмы тяжелые. У парня серьезная травма головы, скорую ждали долго, звонили повторно, кровь остановить не могли», - написала пользовательница.

Также очевидцы уточнили, что вторым участником ДТП был автомобиль марки BMW.

«У машины вся морда разбита, водитель не пострадал, слава богу, а то два бы было пострадавших», - пояснила женщина.

Источник — фото Кати Винокуровой, vk.com/penza_live, vk.com/sova_penza
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Гость|24.02.2019 10:39|

Хорошая новость.

Гость|24.02.2019 10:54|

Пристегиваться надо и не лихачить.

Гость|24.02.2019 11:04|

на две жоповозки меньше стало на дорогах!)))

Гость|24.02.2019 11:09|

столб жалко...

Гость|24.02.2019 11:10|

Гость писал(a):

столб жалко...
так он же виноват-не там стоял)))

Гость|24.02.2019 11:17|

Пристегиваться надо и не лихачить...А если боковой удар?

Гость|24.02.2019 11:36|

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/menblog

Гость|24.02.2019 11:52|

если не пристегнуть нужно лечить за свой счет

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