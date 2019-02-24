24.02.2019 | 10:23

В субботу, 23 февраля, на улице Кирова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

В темное время суток на пересечении Кирова и Кураева столкнулись два автомобиля, один из которых после удара угодил в столб.

На фотографиях с места аварии, выложенных очевидцами в Сеть, видно, что машина, врезавшаяся в световую опору, получила серьезные механические повреждения: разбита передняя часть, в лобовом стекле напротив водительского места - пробитое отверстие.

Комментаторы предположили, что человек, управлявший транспортным средством, не был пристегнут ремнем безопасности и ударился головой о стекло.

«Там травмы тяжелые. У парня серьезная травма головы, скорую ждали долго, звонили повторно, кровь остановить не могли», - написала пользовательница.

Также очевидцы уточнили, что вторым участником ДТП был автомобиль марки BMW.

«У машины вся морда разбита, водитель не пострадал, слава богу, а то два бы было пострадавших», - пояснила женщина.