23.02.2019 | 13:22

Очередная авария произошла в селе Чемодановка у поворота на Васильевку. Видео с места ДТП выложено в группе «Пенза live», фото - в «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что поперек проезжей части стоит автомобиль Volkswagen Polo, а в его правый бок воткнулся радиаторной решеткой большегруз DAF.

Рядом с легковым автомобилем у обочины припаркован эвакуатор, на противоположной стороне от места происшествия - автомобиль ГИБДД.

Один из комментаторов предположил, что легковой автомобиль слетел с эвакуатора и попал под фуру.

Накануне, 22 февраля, на 1-м километре дороги Чемодановка - Васильевка столкнулись грузовой Hyundai и ВАЗ-2109. 34-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, получила телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия медики оказали ей помощь и отпустили.