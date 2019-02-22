22.02.2019 | 12:37

Утром в пятницу, 22 февраля, на участке дороги, ведущей от Ахунского переезда к трассе М5 «Урал», произошло ДТП, из-за которого образовался значительный автомобильный затор.

В 7:35 у дома № 21а на улице Кордон Сурка столкнулись «Лада Гранта» под управлением 33-летней женщины и «Шевроле Нива», за рулем которой находился 44-летний мужчина.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали, а вот машины получили механические повреждения.

Фото и видео с места ДТП опубликованы в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что «Гранту» развернуло на дороге, а «Ниву» отбросило на обочину.