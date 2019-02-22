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Происшествия | За Ахунским переездом столкнулись «Лада Гранта» и «Нива Шевроле»

22.02.2019|12:37
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Утром в пятницу, 22 февраля, на участке дороги, ведущей от Ахунского переезда к трассе М5 «Урал», произошло ДТП, из-за которого образовался значительный автомобильный затор.

В 7:35 у дома № 21а на улице Кордон Сурка столкнулись «Лада Гранта» под управлением 33-летней женщины и «Шевроле Нива», за рулем которой находился 44-летний мужчина.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали, а вот машины получили механические повреждения.

Фото и видео с места ДТП опубликованы в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что «Гранту» развернуло на дороге, а «Ниву» отбросило на обочину.

Источник — фото, видео - vk.com/sova_penza
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Гость|22.02.2019 12:55|

Баба за рулем - горе в семье.

Гость|22.02.2019 13:35|

Гость писал(a):

Баба за рулем - горе в семье.
Под каждой новостью о дтп один и тот же коммент. И, наверное, счастье в семье - мужик-пешеход, который это пишет.

Имя: Гость
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