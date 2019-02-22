22.02.2019 | 12:50

Утром в пятницу, 22 февраля, в Сердобском районе Пензенской области пожар унес жизни двух человек.

Трагедия произошла в селе Пригородном на улице Привольной. Сигнал о ЧП поступил в 10:33.

«На деревянном доме площадью 70 квадратных метров сгорела кровля, он выгорел внутри. На место выезжали восемь человек на трех единицах техники», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В результате пожара погибли 82-летняя женщина и 77-летний мужчина. Причины возгорания выясняются.