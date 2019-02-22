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Происшествия | В селе Пригородном при пожаре погибли два пенсионера

22.02.2019|12:50
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Утром в пятницу, 22 февраля, в Сердобском районе Пензенской области пожар унес жизни двух человек.

Трагедия произошла в селе Пригородном на улице Привольной. Сигнал о ЧП поступил в 10:33.

«На деревянном доме площадью 70 квадратных метров сгорела кровля, он выгорел внутри. На место выезжали восемь человек на трех единицах техники», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В результате пожара погибли 82-летняя женщина и 77-летний мужчина. Причины возгорания выясняются.

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Гость|22.02.2019 13:03|

бывает

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