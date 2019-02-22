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Происшествия | В Пензе идет проверка по факту смерти 49-летней пациентки областной больницы

22.02.2019|08:45
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В Пензе следователи проверяют обстоятельства смерти жительницы Городищенского района в областной больнице имени Н. Н. Бурденко.

По имеющейся информации, 1 января жительнице села Дигилевка Городищенского района стало плохо, и родственники вызвали скорую помощь. Впоследствии 49-летней женщине стало хуже, и она была направлена сначала в пензенскую клиническую больницу № 6 им. Г. А. Захарьина, а затем в областную клиническую больницу, где скончалась от тромбоэмболии легкого.

Родственники полагают, что к смерти женщины привело ненадлежащее оказание медицинской помощи.

«Органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка действиям (бездействию) работников скорой помощи и врачей пензенских больниц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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