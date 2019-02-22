22.02.2019 | 15:55

В четверг, 21 февраля, в Городищенском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 19:50 на 714-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» автомобиль «Ока» с 63-летним шофером столкнулся с полуприцепом Volvo, которым управлял мужчина 53 лет.

«В результате происшествия водитель «Оки» от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Тремя днями ранее, 19 февраля, в Земетчинском районе автомобиль «Лада-Приора» под управлением 23-летнего молодого человека слетел в кювет и врезался в дерево. Автовладелец и его ровесник-пассажир были доставлены в больницу, где водитель скончался.