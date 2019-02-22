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Происшествия | В Городищенском районе «Ока» влетела под фуру, водитель погиб

22.02.2019|15:55
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В четверг, 21 февраля, в Городищенском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 19:50 на 714-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» автомобиль «Ока» с 63-летним шофером столкнулся с полуприцепом Volvo, которым управлял мужчина 53 лет.

«В результате происшествия водитель «Оки» от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Тремя днями ранее, 19 февраля, в Земетчинском районе автомобиль «Лада-Приора» под управлением 23-летнего молодого человека слетел в кювет и врезался в дерево. Автовладелец и его ровесник-пассажир были доставлены в больницу, где водитель скончался.

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Гость|22.02.2019 16:36|

Какая связь между этими двумя событиями ???? Авторам по-буквенно чтоли платят ?

Гость|22.02.2019 16:54|

ДТП с летальным. А самому не судьба было догадаться?

Гость|22.02.2019 16:54|

Гость писал(a):

Гость|22.02.2019 16:36|

Какая связь между этими двумя событиями ????

Катание до смерти.

Гость|22.02.2019 16:54|

Проще будет самоликвидация.

Имя: Гость
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