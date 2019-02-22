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Происшествия | Под Чемодановкой столкнулись грузовик и ВАЗ, пострадала женщина

22.02.2019|12:11
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Утром в пятницу, 22 февраля, в Бессоновском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

По предварительным данным, в 8:00 на 1-м километре дороги Чемодановка - Васильевка столкнулись грузовой Hyundai, которым управлял 28-летний шофер, и ВАЗ-2109, за рулем которого находилась 34-летняя женщина.

В результате аварии владелица ВАЗа получила телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия медики оказали ей помощь и отпустили.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Автор отметил: «Очень скользко».

Источник — фото: vk.com/sova_penza
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Гость|22.02.2019 12:40|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2109,
Ну разве можно зимой, да ешё на трассу выталкивать этот аварийный тазохлам ???

Гость|22.02.2019 12:42|

Часто аварии в этом месте .Не пропускают .

Имя: Гость
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