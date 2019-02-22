22.02.2019 | 12:11

Утром в пятницу, 22 февраля, в Бессоновском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

По предварительным данным, в 8:00 на 1-м километре дороги Чемодановка - Васильевка столкнулись грузовой Hyundai, которым управлял 28-летний шофер, и ВАЗ-2109, за рулем которого находилась 34-летняя женщина.

В результате аварии владелица ВАЗа получила телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия медики оказали ей помощь и отпустили.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Автор отметил: «Очень скользко».