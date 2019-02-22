Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 фев 2019|20:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  74.33  |  $  65.51
 

Происшествия | ДТП на трассе М5 «Урал» могло произойти из-за рискованного маневра

22.02.2019|18:42
Печать

Оказались в разных весовых категориях, а потому шансов выжить в ДТП у мужчины, находившегося за рулем легковушки, не было. Трагедия случилась на 714-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал».

«Произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля «Ока» под управлением водителя-мужчины 1955 года рождения и автомобиля Volvo с полуприцепом под управлением водителя-мужчины 1965 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Ока» от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

По предварительной версии, один из участников аварии мог пренебречь сложными дорожными и погодными условиями или же совершал неоправданно рискованный маневр.

0
0
0
0
 
Гость|22.02.2019 19:15|

фурщики - хреновы ................

Гость|22.02.2019 19:18|

Все дтп от большого знания ПДД

Гость|22.02.2019 19:31|

Гость писал(a):

Все дтп от большого знания ПДД
Можно хорошо знать ПДД, но их нарушать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!