22.02.2019 | 18:42

Оказались в разных весовых категориях, а потому шансов выжить в ДТП у мужчины, находившегося за рулем легковушки, не было. Трагедия случилась на 714-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал».

«Произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля «Ока» под управлением водителя-мужчины 1955 года рождения и автомобиля Volvo с полуприцепом под управлением водителя-мужчины 1965 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Ока» от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

По предварительной версии, один из участников аварии мог пренебречь сложными дорожными и погодными условиями или же совершал неоправданно рискованный маневр.