21.02.2019 | 11:52

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, случившихся в Пензе в январе этого года.

Одно из них произошло 26 января. В 19:20 напротив дома № 17а в Совхозном проезде 41-летний мужчина попал под колеса автомобиля и получил травмы. Вместо того чтобы оказать пострадавшему помощь, водитель скрылся с места происшествия.

Еще одной жертвой наезда стала световая опора напротив дома № 19д на улице 40 лет Октября. 12 января в 20:50 в нее врезалась машина. Человек за рулем предпочел уехать с места происшествия, а бетонный столб оказался поврежденным.

«Убедительно просим очевидцев данных происшествий позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или сообщить по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обращаются к гражданам сотрудники отделения пропаганды ведомства.