21.02.2019 | 11:08

В Колышлейском районе скончался 15-летний подросток. Обстоятельства его смерти в настоящее время устанавливаются сотрудниками регионального управления Следственного комитета России.

Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 17 февраля.

«На теле погибшего повреждений не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова уточнила, что мальчик учился в школе № 10 г. Сердобска. В выходные он приехал домой к родителям, проживающим в Колышлейском районе.