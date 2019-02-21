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Происшествия | В Колышлейском районе умер 15-летний подросток

21.02.2019|11:08
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В Колышлейском районе скончался 15-летний подросток. Обстоятельства его смерти в настоящее время устанавливаются сотрудниками регионального управления Следственного комитета России.

Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 17 февраля.

«На теле погибшего повреждений не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова уточнила, что мальчик учился в школе № 10 г. Сердобска. В выходные он приехал домой к родителям, проживающим в Колышлейском районе.

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Гость|21.02.2019 11:25|

царствия небесного мальчику... соболезнования родителям

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