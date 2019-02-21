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Происшествия | В Каменском районе погиб 26-летний водитель Mitsubishi Lancer

21.02.2019|09:57
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В среду, 20 февраля, в Каменском районе произошло смертельное ДТП.

По данным ИА «ПензаИнформ», в 19:50 на 225-м километре трассы Тамбов - Пенза автомобиль Mitsubishi Lancer, которым управлял 26-летний молодой человек, врезался в трактор К-700 c 65-летним мужчиной за рулем.

Водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте происшествия. Причины трагедии устанавливают специалисты.

Это уже второе ДТП, произошедшее за последнее время на одном и том же месте. 12 февраля в 23:00 на 225-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись две фуры с полуприцепами и цистерна, после удара их раскидало по обочинам. Транспортные средства получили механические повреждения.

«На этом участке дороги отсутствует лесопосадка, там постоянно кого-то сносит, с поля наметает снег постоянно, короче, нехороший участок», - написал в комментарии к этому посту в социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей.

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Гость|21.02.2019 10:20|

Давно пора запретить говноиномарки.

Гость|21.02.2019 11:08|

И трактора запретить!

Имя: Гость
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